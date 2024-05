SAC inaugura primeira agência do INSS dentro de um shopping | A TARDE

Foi inaugurada nesta segunda-feira, 29, a primeira unidade do INSS instalada dentro de um posto SAC. Nela, os contribuintes poderão emitir extratos, certidões e entregar documentos complementares para requerimentos de benefícios.

Esses e outros serviços já estarão disponíveis à população nesta terça, 30, no SAC Salvador Shopping, de 9h às 18h, através de agendamento prévio pelo aplicativo Meu INSS ou pela central 135.

“O SAC é uma central de serviços e estamos trazendo, de forma inédita, uma agência do INSS para dentro do SAC. Com isso, vamos oferecer novos serviços para atender às expectativas do cidadão. E com o reforço dessa parceria entre o Governo do Estado e o INSS nós estamos seguindo a orientação do governador de modernização, interiorização e ampliação dos serviços da Rede SAC”, ressaltou o secretário da Administração, Edelvino Góes.

A expectativa é de realizar 6 mil atendimentos por mês. Presente ao evento, o superintendente Regional do INSS no Nordeste, Caio Figueiredo, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado.

“Estamos inaugurando a sétima agência do INSS em Salvador, e temos o objetivo de ampliar a oferta de serviços em outros postos SAC pelo interior da Bahia, aumentando a capilaridade e facilitando o acesso da população baiana à Previdência Social”, destacou.