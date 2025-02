Sisu 2025: saiba os próximos passos após chamada regular

Sisu 2025: Saiba os próximos passos após a chamada regular - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os candidatos que não foram classificados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 podem manifestar interesse em participar da lista de espera até sexta-feira, 31, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Já os aprovados podem realizar a matrícula na instituição de ensino superior para a qual foram selecionados até 3 de fevereiro.

O prazo de referência para matrícula foi ampliado pelo Ministério da Educação (MEC) junto às instituições, que receberam todas as listas do processo seletivo na segunda-feira, 27, mesmo dia em que foram divulgados os resultados. O estudante deve consultar a instituição e se informar sobre o calendário para ingresso.

A ampliação da data de referência para matrícula ou registro acadêmico nas instituições de ensino foi alterada, tendo em vista a autonomia das instituições em ajustar os prazos. As instituições têm até 6 de fevereiro para lançar no sistema as vagas ocupadas no Sisu.

Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.

Lista de espera

Para participar da lista de espera, o candidato deve realizar a manifestação de interesse pelo boletim do candidato, no portal Acesso Único, ao clicar no botão correspondente para confirmar a intenção. O sistema mostra a melhor classificação do candidato entre as modalidades de concorrência para cada curso, ajudando-o a decidir sobre a lista de espera.

A convocação da lista segue a ordem de classificação da chamada regular, mas considera apenas os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera. O candidato que não for selecionado em nenhuma de suas duas opções de curso poderá escolher, para a lista de espera, apenas uma única opção das que indicou na inscrição do Sisu.

A chamada dos concorrentes é de responsabilidade exclusiva das instituições de ensino superior, cabendo ao estudante acompanhar a lista de espera diretamente com as universidades e os institutos federais nos quais manifestou interesse. Por isso, é fundamental consultar os editais de cada universidade e se atentar às especificidades.

Além do Sisu, é possível tentar outras formas de acesso ao ensino superior por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para os três processos seletivos acontecem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, na seguinte ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies.