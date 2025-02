Banca de heteroidentificação é iniciada em universidade na Bahia

Selecionados na modalidade étnico racial serão avaliados por banca - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou que iniciará as bancas de heteroidentificação para os aprovados no Sisu e vestibular. O processo começa neste mês de janeiro.

Os candidatos aprovados por reserva de vagas, que se autodeclaram negros, passarão, obrigatoriamente, pela banca, com o objetivo de confirmar a "veracidade" dessa autodeclaração, explica a Uesb.

“Estamos todos preparados para esse momento, por meio de diálogo constante, estudando a questão das ações afirmativas, das cotas, da heteroidentificação, da verificação fenotípica, pois isso faz parte de um letramento racial. A Universidade precisa ter, em todos os seus sentidos, o combate ao racismo, com compromisso ético com essa transformação social”, explica Adriana Amorim, pró-reitora de Ações Afirmativas, Permanência e Assistência Estudantil (Proapa).

Banca de heteroidentificação



Os selecionados na modalidade étnico racial serão avaliados por uma equipe no local de matrícula. A avaliação é feita a partir dos aspectos fenótipos do candidato, como a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do rosto, dos lábios e do nariz, por exemplo.

Para o momento de passar pela banca de heteroidentificação, a Uesb explica que é importante que os candidatos evitem o uso de maquiagem, bonés, chapéus e óculos. "Será vedado, durante o processo de avaliação, o uso de aparelhos celulares. O candidato poderá autorizar ou não a realização de imagens (filmagem e fotografia), porém, ressalta-se que a não autorização impedirá o candidato de interpor recurso".

Após a avaliação da banca, os participantes receberão um documento de comparecimento, que deverá ser entregue no setor de matrícula junto à documentação exigida no edital. A matrícula só será homologada após o resultado final da Comissão. "É importante destacar, ainda, que os candidatos que não comparecerem à banca de heteroidentificação, ou a autodeclaração não for validada, perderão o direito à vaga".