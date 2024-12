Universidade baiana abre seleção para professores visitantes

Processo seletivo contará com três etapas: prova de títulos, avaliação da proposta de trabalho e avaliação do projeto de pesquisa - Foto: Divulgação

Por meio do Edital 342/2024, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abre seleção para a contratação de professor visitante, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para os campi de Itapetinga e Vitória da Conquista. Ao todo, estão disponíveis três vagas, distribuídas entre o Departamento de Tecnologia Rural e Animal (DTRA) e o Departamento de Fitotecnia e Zootecnia (DFZ). Com regime de trabalho de dedicação exclusiva e duração do contrato de 36 meses, a seleção contempla as áreas de "Ciência de Alimentos", "Produção de Ruminantes" e "Melhoramento Genético Vegetal".

Os interessados devem se inscrever entre os dias 19 de dezembro e 3 de fevereiro, por meio do link disponível aqui. A documentação deverá ser enviada para o e-mail [email protected], especificando, na linha de assunto, “Documentos para Inscrição – Edital 342/2024”, até o dia 4 de fevereiro.

O processo seletivo contará com três etapas: prova de títulos, avaliação da proposta de trabalho e avaliação do projeto de pesquisa. Para mais informações, acesse o Edital 342/2024 ou entre em contato com o setor responsável pelo e-mail divulgado anteriormente.