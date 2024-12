Encontro Estudantil da rede estadual começa nesta terça

Evento começa nesta terça-feira, 17, e segue até a próxima sexta-feira, 19, na Arena Fonte Nova - Foto: Amanda Chung / SEC

Mostras e performances de diferentes áreas do conhecimento desenvolvidas por estudantes da rede estadual dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, poderão ser vistas no Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação, que começa nesta terça-feira, 17, e segue até a próxima quinta-feira, 19, na Arena Fonte Nova.

Leia também

>> SEC divulga ações para gestores municipais

>> Encontro Bahia: projetos da SEC são apresentados a gestores municipais

A abertura oficial acontecerá às 15h30 e terá a participação do Coral Caravana Cetep Sertão Produtivo, de Euclides da Cunha. A programação será focada no protagonismo e troca de experiências entre os cerca de 5 mil participantes, incluindo também professores e gestores escolares.

O primeiro dia do evento contará com atividades distribuídas por diferentes pontos da Arena. No espaço “Cine Prove”, por exemplo, às 10h, haverá uma oficina de marketing digital para jovens empreendedores; no Palco EEBA, também às 10h, serão realizadas apresentações do projeto Dança Estudantil (Dance); no espaço “Arte de Rua”, às 12h, haverá a atividade “Paredão + experiência Jamaica + grafite".

Já no auditório da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), às 9h30, serão realizadas palestras, a exemplo do tema “Iniciação científica, primeiros passos para novas descobertas”. Já no “Espaço Maker”, às 9h, o público poderá conferir as apresentações dos projetos científicos da Feciba, Seminários Territoriais e Educa Mais. A programação completa pode ser acessada no Portal da Educação, através do endereço (https://www.educacao.ba.gov.br/).

Sobre o evento

O encontro, que este ano tem como tema “Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade” vai dar visibilidade a projetos estruturantes das unidades escolares da rede estadual apresentados em feiras literárias, mostras científicas, visitas técnicas, performances artísticas, estações do saber e conexões em mídia e TV, entre outros.

Destacam-se, ainda, trabalhos voltados ao desenvolvimento de tecnologias sociais, às encenações de arte dramática e às apresentações de dança, música e atividades desportivas que qualificam o tempo formativo e o currículo escolar, bem como potencializam a aprendizagem dos estudantes.

O evento é gratuito e aberto ao público, que poderá acessar o local pela Ladeira da Fonte das Pedras.