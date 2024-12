Encontro Bahia: projetos da SEC são apresentados a gestores municipais - Foto: Divulgação

O público presente no Encontro Bahia – Formação para gestores municipais, iniciado nesta quinta-feira, 12, e que segue até sexta, 13, no Centro de Convenções de Salvador, pode se informar e tirar dúvidas sobre diferentes ações, projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a atuação dos gestores municipais na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas educacionais.

Os stands que contam com apresentações de técnicos da SEC são: Transporte Escolar; Sabe e Censo Escolar; Convênio Estado x Municípios; Plano Municipal; Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e Bahia Alfabetizada; Formação continuada - Instituto Anísio Teixeira (IAT); e Políticas para a juventude. Além disso, é possível conferir o stand da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, participou da abertura do evento, na noite de quinta-feira , e ressaltou a importância do fortalecimento do regime de colaboração do Estado com os municípios. “O governo do Estado e a Undime estão caminhando juntos no regime de colaboração para fortalecer cada vez mais os municípios. A gente sabe da atribuição do município e do Estado, mas se não caminharmos juntos, o resultado da educação não vai ser o esperado. Então aqui, são dois dias de uma imersão para que os novos secretários e secretárias e prefeitos e prefeitas saem mais fortalecidos e reenergizados para a gente pactuar. Porque, não dá para não pactuar sobre a educação nesse novo período da gestão deles”.

Em atendimento no stand sobre o Bahia Alfabetizada, a professora Gilbene Esquivel, da coordenação de Ensino Fundamental da SEC, explicou que o objetivo da ação é informar e orientar sobre os programas de alfabetização desenvolvidos em regime de colaboração com os municípios, voltados à alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos. “Trata-se de uma iniciativa relevante tanto para os prefeitos que darão continuidade às suas funções de gestão pública quanto para aqueles que estão iniciando seus mandatos”. Já Alexandro Baptista, que atua na coordenação de Educação de Jovens e Adultos (EJA) , completou que “esse movimento reafirma o compromisso com a alfabetização como um direito fundamental, indispensável para a promoção da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”.

A coordenadora das avaliações externas da Bahia, Taís Nunes, falou da importância de dialogar diretamente com os prefeitos e secretários municipais de Educação sobre o Censo Escolar e o Sistema de Avaliação Baiano da Educação (Sabe). “É de fundamental importância que os municípios orientem e acompanhem os dirigentes escolares na declaração dos dados dos alunos no sistema do Censo Escolar de forma eficaz para a construção de políticas educacionais. Além disso, o Censo é uma fonte de dados para as avaliações externas como Sabe, Sabe, CNCA e demais programas federais e estaduais”.