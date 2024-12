Projeto promove educação ambiental em escolas de Ilha de Maré

Iniciativa potencializa o crescimento da espécie de coral Millepora alcicornis - Foto: Divulgação

A localidade de Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador, foram agraciados com a visita do projeto Corais de Maré Vai à Escola com o objetivo de levar conteúdos relacionados à educação ambiental de forma lúdica.

Leia mais:

>> Historiador exalta resgate cultural a partir da procissão de Guadalupe

>> Vila Verão 2025: teatro oferece oficinas no Museu de Arte da Bahia

>> Papai Noel existe? Google vira barreira para crença no 'Bom Velhinho'

A ação envolveu 115 alunos e 13 professores do Ensino Fundamental I e II das escolas municipais de Bananeira, Botelho e Claudemira Santos Lima, na comunidade de Santana.

Desenvolvido pela empresa Carbono 14 em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), com patrocínio da Braskem, o Corais de Maré promove a recuperação de corais nativos da Baía de Todos-os-Santos. Com tecnologia inédita, que utiliza o plástico e outros materiais, a iniciativa potencializa o crescimento da espécie de coral Millepora alcicornis.

Durante a ação os alunos puderam conhecer a experiência vivenciada pelos integrantes do Corais de Maré, além de participar de jogos de perguntas e respostas, possibilitando a fixação do conhecimento. A atividade também contou com exposição de materiais usados no projeto, para que os alunos pudessem conhecer de perto berçários, sementeiras e alguns tipos de corais, além de roupas de mergulho e equipamentos utilizados durante os trabalhos.