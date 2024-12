Vila Verão 2025: teatro oferece oficinas no Museu de Arte da Bahia

Programa acontece há 28 anos - Foto: Divulgação

O Teatro Vila Velha, em parceria com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), por meio da Secretaria de Cultura do Estado, abriu as inscrições para as Oficinas Vila Verão 2025, que terão início em 6 de janeiro. Com 28 anos de tradição, as oficinas fazem parte do programa de formação artística do teatro e ocorrem durante o verão baiano.

A primeira fase das inscrições já está aberta e pode ser realizada online, através da plataforma Sympla, ou presencialmente no Museu de Arte da Bahia (MAB), com acesso pelo estacionamento do museu. O programa oferece uma oportunidade única para vivências e aprendizagens em diversas linguagens artísticas, atendendo tanto crianças a partir dos 6 anos quanto adultos.

Os participantes terão a chance de explorar e aprimorar conhecimentos técnicos, que resultará em uma mostra artística, apresentada no dia 26 de janeiro no MAB, como parte das ações do projeto O Vila Ocupa o MAB.

Este primeiro ciclo inclui sete oficinas: Teatro para Iniciantes com a atriz e diretora Chica Carelli; Interpretação em Shakespeare - Tragédia e Comédia com o ator e diretor Celso Junior; Histórias Trançadas - Teatro infantojuvenil com a diretora Débora Landim; Zootomia- dramaturgia do corpo com o ator e dançarino Ariel Ribeiro; O Museu através da Perspectiva da Criança com a arte-educadora Marísia Motta; Corpos Inventados, Travessia Performática pela Poesia de Manoel de Barros com o diretor Martin Domecq; e Afro Fabulação e Arte Drag: Criando Outras Narrativas para o Teatro da Bixa Preta com o diretor Thiago Romero.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram do Teatro Vila Velha (@teatrovilavelha) ou no site oficial www.teatrovilavelha.com.br.