Artista carioca Raul Mourão inaugura hoje exposição ‘Volume Vivo’

- Foto: Divulgação

O artista carioca Raul Mourão inaugura sua terceira exposição individual na Alban Galeria, em Salvador, nesta quinta-feira, 12 de dezembro. Intitulada Volume Vivo, a mostra traz um conjunto inédito de 38 obras, incluindo esculturas, pinturas, desenhos e um vídeo documental, em uma celebração do diálogo entre ele e a energia da cidade.

A exposição ficará em cartaz até o dia 8 de fevereiro de 2025, com visitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h, na sede da galeria, no bairro de Ondina.

Conhecido por sua produção multimídia que explora as interações entre paisagens urbanas e as relações humanas, Mourão utiliza elementos arquitetônicos de Salvador, como grades e janelas ornamentadas, para compor o trabalho que transcende a representação literal da cidade.

O artista explica que Volume Vivo não é um retrato fiel da capital baiana, mas sim uma interpretação inspirada pela atmosfera e pela energia de Salvador. Segundo Mourão, a ideia nasceu a partir de suas estadias regulares na cidade desde 2013, evoluindo em um processo criativo que envolveu dois anos de trabalho intenso, com obras produzidas de 2022 para cá.

“Podemos definir isso como um diálogo com a paisagem e a energia da cidade. De maneira mais abstrata, diria que é uma interpretação inspirada pela cidade, e não exatamente sobre ela”, explica o artista.

Elementos

A exposição inclui esculturas cinéticas e interativas — uma série que Mourão desenvolve há mais de 15 anos e que esteve presente também em sua primeira individual na Alban Galeria. Estas esculturas são marcadas pela geometria e pela construção meticulosa, refletindo o interesse do artista por formas e movimentos.

“Na minha primeira exposição aqui, apresentei essa série de esculturas, que continuam presentes nesta mostra. A geometria e as formas geométricas também têm uma presença marcante”, destaca Mourão.

Além disso, a mostra conta com um vídeo que se destaca como a única obra audiovisual da mostra. Todas as imagens foram captadas em Salvador, oferecendo um recorte sensível e documental da cidade.

“É uma série de registros que capturam diferentes paisagens e detalhes da cidade. Ele é como um recorte visual que dialoga diretamente com o restante das obras”, comenta o artista sobre a obra, criada em parceria com o filmmaker Tchaca.

Volume Vivo também é uma homenagem à ex-diretora da Alban Galeria, Cristina Alban, falecida em agosto de 2023, que foi uma parceira importante no processo de concepção da exposição. Mourão dedica-se a mostrar a sua memória, destacando o impacto de sua visão e entusiasmo para a realização do projeto.

O que deixa a mostra ainda mais rica, é a entrevista com Pablo León de la Barra, renomado curador, crítico de arte e pesquisador especializado em arte contemporânea latino-americana, que atualmente atua como curador-chefe de Arte Latino-Americana no Museu Guggenheim, em Nova York. Na conversa com Mourão, León explora a trajetória do artista e sua profunda conexão com Salvador, entre outros temas.

Ao analisar o conjunto das obras, ele descreve Mourão como “um artista de ação e de espaço, que constrói com seu trabalho ‘estruturas de mediação’ — grades — que, ao mesmo tempo que protegem, abrem novas perspectivas, permitindo que o espectador observe a cidade de dentro para fora e de fora para dentro”.

Na exposição, Salvador emerge como um campo de pesquisa e afetividade, um espaço que reflete a troca entre a vivência do artista e o imaginário urbano.

Os materiais utilizados na exposição variam entre desenhos em acrílica sobre papel, esculturas de aço e pinturas em acrílica sobre tela, demonstrando a diversidade de técnicas empregadas pelo artista.

Todas as obras foram produzidas de 2022 para cá, resultado de dois anos de trabalho intenso.

“Esta é uma exposição com uma abertura muito grande para diversas interpretações. Trabalhamos para encontrar um diálogo, uma comunicação entre as obras e os visitantes. Espero que o público venha e encontre uma conexão com as obras expostas aqui”, afirma Mourão.

Com Volume Vivo, Raul Mourão reafirma sua habilidade de transformar experiências cotidianas em narrativas visuais profundas e plurais, conectando-se não apenas com a paisagem de Salvador, mas também com seu imaginário coletivo.

A mostra convida os visitantes a mergulhar nesse diálogo entre arte e cidade, uma experiência que transcende fronteiras e ressignifica espaços.

Exposição: "Volume Vivo", de Raul Mourão / Abertura: Hoje, 18h / Visitação até 08 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados das 10h às 13h / Roberto Alban Galeria (Rua Senta Pua, 53, Ondina)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.