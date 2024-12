Centro de educação oferece 210 vagas para cursos gratuitos em Salvador

O resultado será divulgado no dia 18 de dezembro - Foto: Divulgação

O Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária - oferece 210 vagas para sete cursos de capacitação destinados a pessoas desempregadas ou inscritas em programas de distribuição de renda do Governo Federal, em Salvador. As inscrições são presenciais e vão até 13 de dezembro.

As vagas serão disponibilizadas para as seguintes áreas: Atendente de Farmácia; Assistência de Enfermagem em Pediatria; Assistente Administrativo e Financeiro; Auxiliar de Classe; Copeiro Dietista; e Cuidador de Idosos.

Vagas são destinadas a pessoas desempregadas ou inscritas em programas de distribuição de renda | Foto: Divulgação

Os interessados devem comparecer na sede do Ludovica, localizada em Pau da Lima, de segunda a quinta, de 8h às 10h e de 13h às 15h; e na sexta-feira, de 8h às 10h e de 13h às 14h. É necessário levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou médio, carteira de trabalho ou comprovante de desemprego (FGTS ou INSS).

Leia mais

>> Ponto fixo de vacinação é inaugurado em shopping de Salvador

>> Encontro Nacional dos Detrans define inovações



No dia da inscrição, os candidatos passam por uma avaliação diagnóstica de Matemática e Português. O resultado será divulgado no site do Monte Tabor (www.montetabor.org.br) no dia 18 de dezembro.



Saúde em Libras é um dos sete cursos oferecidos pela instituição. Na capacitação, o aluno terá uma noção da comunicação básica em Língua Brasileira de Sinais com o intuito de otimizar o atendimento da comunidade surda.

Os aprovados terão de 13 a 17 de janeiro de 2025 para realizar a matrícula, e as aulas começam nos dias 20 ou 21, a depender do curso.