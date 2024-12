Encontro Nacional dos Detrans define inovações

Diretor geral do Detran Bahia, Rodrigo Pimentel, anunciou operação do Sistema Renave na Bahia para janeiro - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O 81º Encontro Nacional dos Departamentos de Trânsito (END) foi encerrado, ontem, com um saldo positivo, em debates e iniciativas voltadas para a modernização da gestão de trânsito no Brasil.

Entre as inovações discutidas no evento, destacam-se soluções com uso de inteligência artificial, como a atualização da foto da CNH via celular, a automatização de processos licitatórios e a análise de recursos de infrações.

“Estamos aplicando IA em auditorias e no atendimento ao cidadão, tornando os serviços mais rápidos e acessíveis”, complementou Pimentel. Essas tecnologias já estão sendo testadas em estados como Paraná e Bahia e podem ser replicadas em nível nacional.

O evento, promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND) e organizado pelo Detran-BA, reuniu mais de 500 participantes, incluindo representantes de Detrans estaduais, empresas do setor e autoridades, para compartilhar as melhores soluções na área do trânsito e discutir os principais problemas.

Sistema Renave

Entre os temas abordados, o destaque foi o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave), sistema que deverá ser implantado na Bahia em janeiro de 2025.

O Renave é um sistema que simplifica a transferência de propriedade de veículos, permitindo que o processo de venda de automóveis seminovos seja feito de forma digital. O sistema gerencia comunicação, registro, controle e acompanhamento das transações comerciais e possibilita que a movimentação de entrada e saída de veículos seja feita nos livros de registro de forma eletrônica.

De acordo com Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran-BA, a integração tecnológica necessária para a adoção do Renave já foi concluída, e o próximo passo será iniciar a produção em parceria com as revendedoras de veículos. “O Renave trará mais segurança jurídica e operacional para o mercado de veículos seminovos, além de benefícios diretos ao consumidor, como a redução de problemas relacionados a infrações de trânsito ou restrições judiciais sobre veículos vendidos”, explica Pimentel.

Atualmente implementado em nove estados, o Renave tem como objetivo simplificar e digitalizar a transferência de veículos seminovos, formalizando o setor e promovendo a segurança nas transações. Durante o encontro, Givaldo Vieira, presidente da AND, destacou que a meta é alcançar a implementação em todos os estados até junho de 2025.

Mercado mais forte

Além disso, iniciativas para fortalecer o mercado de veículos usados, como políticas de crédito mais acessíveis e regulamentação para retomada extrajudicial de veículos, foram apresentadas como formas de impulsionar o setor, responsável por movimentar cerca de 15 milhões de transações anuais no Brasil.

O evento também trouxe fóruns temáticos que abordaram questões como fiscalização, educação no trânsito, habilitação de condutores e a Lei Seca.

Experiências de sucesso em diferentes estados foram compartilhadas, como o uso de IA no atendimento e melhorias no gerenciamento de sinistros e leilões de veículos.

“O encontro foi um marco para consolidar políticas públicas que busquem melhorar o trânsito no Brasil, discutindo desde a gestão de garantias até estratégias para aumentar a formalidade no mercado de veículos usados”, declara Vieira.

