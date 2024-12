Ponto fixo de vacinação é inaugurado em shopping de Salvador

A ação busca ampliar o acesso da população às vacinas do calendário básico. - Foto: Lucas Moura/ Secom PMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalou um ponto fixo de vacinação no Salvador Shopping. O espaço funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, no piso L1, em frente ao Banco do Brasil. A ação busca ampliar o acesso da população às vacinas do calendário básico.

Leia mais

>> Novo plano para combater câncer de colo tem foco em rastreio e vacina

>> Mutirão oferece exames para diagnóstico e tratamento do câncer de pele

Quem passar pelo centro de compras poderá realizar a conferência e atualização do cartão de vacinação caso haja alguma pendência. Serão ofertados os imunizantes do Calendário Básico de Vacinação instituído pelo SUS através do Programa Nacional de Imunizações, incluindo as vacinas de Covid e gripe. Para garantir a proteção, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o cartão SUS.

“Estar num ambiente de grande circulação de pessoas, onde há uma facilidade de acesso, é uma estratégia para atingir os diferentes públicos que precisam ser protegidos através dos imunobiológicos", afirma a coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos.