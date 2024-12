Mutirão oferece exames para diagnóstico e tratamento do câncer de pele

Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) - Foto: Divulgação | Osid

Uma ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que acontece em todo o país, vai promover, na Bahia, por meio da regional baiana da SBD, atendimentos no Mutirão do Dezembro Laranja, para conscientização e encaminhamento de casos suspeitos de câncer de pele.

A ação será realizada no dia 7 de dezembro, das 9h às 15h, em Salvador e Alagoinhas (confira locais abaixo). O mutirão é realizado todos os anos, sempre no primeiro sábado de dezembro.

Mais de 50 dermatologistas baianos experientes vão examinar os pacientes em busca de sinais ou lesões suspeitas da doença. Se houver suspeita de câncer de pele, a pessoa será encaminhada para tratamento no SUS no mesmo serviço. Além disso, serão dadas orientações de como se prevenir contra a doença. Na ocasião, não serão tratadas outras dermatoses que não lesões suspeitas de câncer de pele.

"O câncer de pele é o mais comum do mundo. E tem um tipo, o melanoma, que, se não for descoberto no começo, pode ser fatal. Para se prevenir, as pessoas devem se proteger dos raios do sol com roupas, chapéus e óculos de sol; evitar a exposição solar entre 10h e 16h e usar sempre o protetor solar. Além disso, ir ao dermatologista, pelo menos, uma vez ao ano", ressalta a presidente da SBD-BA, Dra. Lorena Marçal Sant'Ana.

Em 2024, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registou 1994 casos de câncer de pele não melanoma para a Bahia. Já para o câncer de pele melanoma, a SESAB registrou 234 casos no Estado. Os dados preliminares foram elaborados com base nas informações disponíveis até o mês de setembro de 2024.

O índice de óbito causado pelo câncer de pele na Bahia também merece atenção. De acordo com dados da (SESAB), em 2024 ocorreram 1460 óbitos no Estado - 341 casos de óbito por câncer melanoma e 1119 referentes a outros tipos de câncer de pele. A última atualização desses dados foi realizada em 8 de novembro de 2024.

Confira os locais de atendimento na Bahia:

Em Salvador:

Hospital Aristides Maltez - Dra. Tânia Novais Magalhães

2.Hospital Santa Izabel - SANTA CASA BA Coordenadora: Dra. Jussamara Brito Santos

3.Hospital Santo Antônio - Obras Sociais de Irma Dulce - Coordenadora: Dra. Laryssa G. de Gouvêa Faiçal

Em Alagoinhas:

Policlínica Municipal de Alagoinhas - Coordenadora: Dra. Margareth de Santana Maciel