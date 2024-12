Historiador exalta resgate cultural a partir da procissão de Guadalupe

Rafael Dantas destacou a riqueza cultural da Bahia - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, que fica na Ilha dos Frades, em Salvador, recebe, nesta quinta-feira (12), sua primeira procissão marítima para homenagear a santa. Para saber mais sobre a importância desta celebração, o Portal MASSA! conversou com o historiador e professor Rafael Dantas.

O historiador revelou o que se pode esperar a partir desta homenagem à Padroeira da América Latina e Rainha das Américas. “A expectativa é de resgate da nossa cultura, da nossa história. Conversando mais cedo com Isabela Suarez que faz um trabalho tão bonito na [fundação] Baía Viva, lembramos da quantidade de procissões que existiam aqui na Baía de Todos-os-Santos em momentos passados e muitas dessas procissões acabaram se perdendo com o tempo e outras acabam sendo reinterpretadas, formatadas, resgatadas ou criadas”, iniciou.

Rafael seguiu ressaltando a relevância do evento e destacando as melhorias que foram feitas no local: “Salvador nasce por conta da Baía de Todos-os-Santos, por causa dessa importância marítima na época da colônia, então uma ação como esta tem um incentivo na questão do potencial que é a Ilha dos Frades, a Baía de Todos-os-Santos, a beleza gastronômica que a gente pode encontrar nos diversos restaurantes e, principalmente, nas intervenções que foram feitas, entre elas na igreja de Guadalupe, na igreja de Loreto que são lugares importantíssimos para aquela área”.

Nossa Senhora de Guadalupe é a Padroeira da América Latina e Rainha das Américas | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O professor aproveitou para lembrar a riqueza cultural que há no estado. “A Bahia como um todo, mas especialmente esses caminhos do Recôncavo, são extremamente ricos, porque você consegue ver as diversas camadas, tanto da Baía como das cidades que formam esse contexto, e todas elas em ligação com o mar ou com os rios. Então, esse momento é, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa que eu espero que abra um novo momento para essas culturas tão ricas aqui na área, concluiu o historiador.