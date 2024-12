Bahia celebra excelência em educação e premia escolas inovadoras

Evento segue até sexta-feira, 13 - Foto: Joseane Santana | Divulgação

O 2º Seminário de Gestão do Conhecimento, realizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), movimenta o setor educacional da Bahia até a próxima sexta-feira, 13. O evento, que vai premiar as escolas estaduais com os melhores resultados na gestão da aprendizagem, reuniu educadores, gestores e autoridades para celebrar as conquistas de 2024 e projetar o futuro da educação pública baiana.

Reconhecimento e inovação

O governador Jerônimo Rodrigues, que participou da abertura do evento, em Costa do Sauípe, na tarde de quarta, 11, destacou a importância de reconhecer e valorizar o trabalho das escolas que se destacaram, incentivando a busca por práticas inovadoras e o uso de tecnologias para melhorar a aprendizagem.

"É uma honra celebrar as conquistas de nossa rede e premiar as escolas que se dedicam a oferecer uma educação de qualidade para todos os estudantes", afirmou o governador.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, complementou que o evento é um momento para celebrar os resultados alcançados e planejar o futuro da educação, com foco na garantia do direito de aprender.

"Estamos muito felizes em compartilhar as boas práticas e experiências que estão transformando a educação na Bahia", disse a secretária.

Prêmio Gestão da Aprendizagem

A premiação, acontece nesta quinta-feira, 12, e reconhece escolas que implementaram ações inovadoras e eficazes para melhorar o desempenho dos estudantes. Os critérios de avaliação incluíram a utilização de materiais didáticos, a participação em avaliações e a adesão a programas como o Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As escolas premiadas receberam um total de R$ 5 milhões, que serão investidos em projetos que visam melhorar a qualidade do ensino.

Olhar para o futuro

Durante o evento, foi apresentado o Planejamento Estratégico da SEC para 2025, que traça as diretrizes para a educação baiana nos próximos anos. O plano contempla ações para enfrentar os desafios regionais e garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade.

A palestra da influenciadora digital Kananda Eller, conhecida como "Deusa Cientista", sobre sustentabilidade e educação, encerrou o primeiro dia do evento, inspirando os participantes a buscar soluções inovadoras para os desafios da educação.

Futuro promissor

O 2º Seminário de Gestão do Conhecimento demonstrou o compromisso da Bahia em oferecer uma educação de qualidade para todos os seus estudantes. As iniciativas apresentadas durante o evento representam um passo importante para construir um futuro mais justo e equitativo para a educação baiana.