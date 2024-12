Prêmio Gestão da Aprendizagem coroa escolas estaduais baianas

Rowenna Brito esteve presente na abertura do seminário, nesta quarta-feira, 11 - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

A Secretaria de Educação da Bahia premia, na quinta-feira, 12, 288 escolas públicas da rede estadual de ensino com o Prêmio Gestão da Aprendizagem. O evento, que acontece na Costa do Sauípe, em Mata de São João, teve início nesta quarta, 11, com um seminário de planejamento para os próximos dois anos (2025-2026), e contou com as presenças da secretaria estadual de Educação, Rowenna Brito, e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Estiveram presentes também dirigentes dos 27 núcleos territoriais da Bahia, além de diretores das unidades estaduais premiadas. A expectativa é de que R$ 5 milhões sejam destinados para a premiação, por meio do Fundo de Assistência Educacional (Faed). Em entrevista ao A TARDE, Rowenna destacou a importância do seminário e da coroação das escolas que cumpriram os requisitos exigidos pela pasta.

"A gente reúne neste primeiro momento da agenda, desse evento, os dirigentes da Secretaria da Educação e dirigentes dos núcleos territoriais, para a gente apresentar o planejamento da Secretaria da Educação para 2025 e 2026, e olhar para o que a gente fez em 2024, e o que pode fazer na garantia de aprendizado dos nossos estudantes", afirmou a secretária, que continuou.

"A gente tem 1052 unidades escolares, e a gente fez um edital que olhasse para quem fez grande mobilização com os estudantes, engajamento [...] Essas unidades ultrapassaram a meta do IDEB proposto por nós", pontuou.

Rowenna Brito, que assumiu a Secretaria este ano, defendeu que a SEC deixe como principal legado nos próximos anos a potencialização da aprendizagem dos estudantes das 1052 escolas estaduais, e afirmou que pretende fortalecer o vínculo com os 417 municípios, garantindo uma maior interação entre o fundamental e ensino médio. A titular da Educação ainda citou a "revolução" feita nas estruturas físicas das unidades escolares, processo iniciado pelo então secretário Jerônimo Rodrigues, hoje governador.

"Hoje a gente tem uma revolução nas estruturas físicas das escolas, então essa não é mais uma pauta que me deixa tão preocupada como o olhar para a aprendizagem que a gente precisa ter. A marca que gente precisa deixar é a da garantia do direito de aprender dos estudantes, eles precisam aprender", destacou Rowenna Brito, que completou.

"A gente vai potencializar esse olhar, com valorização dos professores, para os profissionais da educação, a gente sabe o quanto a pandemia impactou na aprendizagem. Então, um olhar cuidadoso para a recomposição do aprendizado, e o regime de colaboração, porque não se faz educação separada da rede municipal, porque se ele vem com fragilidade na rede municipal, ele vai ter fragilidade para a rede estadual", afirmou a titular da Secretaria Estadual de Educação.