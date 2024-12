SEC divulga ações para gestores municipais

Prefeitos e secretários de Educação de municípios do estado participaram do ‘Encontro Bahia’, no Centro de Convenções de Salvador - Foto: Ascom / Divulgação

Prefeitos da Bahia e secretários municipais de educação conheceram ações, projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), durante o Encontro Bahia – Formação para Gestores Municipais. O evento, realizado no Centro de Convenções de Salvador na última quinta e ontem, destacou iniciativas como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e o Bahia Alfabetizada, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas educacionais nos municípios.

O encontro ofereceu estandes com informações para esclarecer dúvidas e fortalecer a atuação dos municípios na área da educação. “Estamos reafirmando o compromisso da SEC com a melhoria da gestão educacional nos municípios. Nosso objetivo é fortalecer o regime de colaboração e oferecer subsídios técnicos e estratégicos para que prefeitos e gestores municipais elaborem e implementem políticas públicas que promovam a equidade e a qualidade na educação, atendendo às necessidades de todas as etapas da vida escolar", destacou a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito.

O primeiro dia do Encontro Bahia trouxe um painel sobre financiamento e captação de recursos, com a participação de Carlos Eduardo Sanches (Ex-presidente da Undime Nacional) e o superintendente de Gestão da Informação, da SEC, Rainer Guimarães.

O transporte escolar, uma das principais demandas dos municípios foi uma das temáticas abordadas no segundo dia do encontro. O Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE) foi apresentado pelo superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Ricardo Moraes.

Outra demanda importante para a educação municipal foi discutida no painel sobre Alfabetização

O evento foi bem avaliado pelos gestores presentes. Jocivaldo dos Anjos, prefeito eleito de Antônio Cardoso, município do centro-norte baiano, destacou a relevância das discussões para a melhoria da educação municipal. “O evento foi muito bom (...) e possibilita termos uma boa parceria com o governo do estado para melhorarmos nossos índices educa cionais. Queremos que nossos alunos e alunas tenham melhores condições de aprendizagem para sonhar com o futuro e acessar um presente de oportunidades”, afirmou.

Jocivaldo apontou que o município Antonio Cardosotem um dos piores Ideb da Bahia - cupa o nº 410 para ensino fundamental l e 413° para o fundamental ll. Contudo tem a melhoria da aprendizagem no principal objetivo. Para ele os programas apresentados atendem ao município, dentre eles, o chefe municipal avaliou as condições da infraestrutura e da formação continuada, e o combate ao analfabetismo sendo a prioridade. “Na educação é tudo bem integrado. (...) Precisamos de apoio em todas as áreas. Mas o foco no combate ao analfabetismo me será também uma das prioridades”.

Vandelson Gonçalves, secretário de Educação do município de Pintadas, destacou a importância estratégica das discussões promovidas. “Com certeza, nos conectou com reflexões e informações", afirmou. Ele ressaltou que as temáticas abordadas, como financiamento e alfabetização, foram essenciais para orientar os gestores municipais no planejamento dos novos gestores.

Para o secretário, o programa Bahia Alfabetizada se destacou como uma ferramenta estratégica no combate ao analfabetismo. “Entre todos os temas e programas apresentados, o que mais nos interessou foi o Bahia Alfabetizada. Com certeza, é uma grande ferramenta que, em regime de colaboração, nos permitirá melhorar os indicadores dos municípios e do estado”, concluiu.

Os participantes do encontro poderão ter acesso a todo o conteúdo apresentados a partir da próxima segunda-feira, no Ambiente Virtual Colaborativus (colaborativus.pat.educacao.ba.gov.br). Além do conteúdo dos painéis, quem acessar o ambiente terá acesso a documentos orientadores, leis, decretos e portarias das temáticas prioritárias na Educação.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre