Alunos do Sesi participam de festival de ciência e tecnologia

Exposições e projetos são abertos ao público em geral - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A primeira edição do Festival Sesi de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), realizada na Escola Sesi Djalma Pessoa, em Salvador, começou ontem expondo a criatividade dos alunos e impacto social dos projetos apresentados.

Foram 120 trabalhos inscritos na 1ª Feira Nacional de Iniciação Científica (Fenic) com alunos de diversos estados.

O Festival Sesi CTI reuniu estudantes de 12 estados brasileiros, totalizando 286 alunos, do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e Técnico.

Os projetos abordam temas diversos, aplicados às Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Engenharia.

Os participantes competiram em duas categorias principais: a 1ª Feira Nacional de Iniciação Científica (FENIC) e o Torneio Regional de Robótica FLL.

Realizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) da Bahia, o festival tem como objetivos principais fortalecer a educação científica e tecnológica no estado, além de criar um espaço para a exposição de projetos bem-sucedidos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores de diversas instituições de ensino, públicas e privadas.

De acordo com Fernando Moutinho, coordenador do festival, iniciativas como a FENIC são fundamentais para conectar os jovens ao universo científico.

Ele destacou que a iniciação científica e a robótica oferecem uma abordagem interdisciplinar e promovem a autoestima dos estudantes.

“Temos exemplos de alunos que não têm um bom desempenho em sala de aula, mas que são brilhantes em robótica ou iniciação científica. Isso ressignifica o aprendizado e promove uma evolução significativa no rendimento escolar”, explicou Moutinho.

Ingressos disponíveis

O evento segue hoje, das 9h às 15h, na Av. Orlando Gomes, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo site Sympla ou no local, e o estacionamento com translado é oferecido gratuitamente na AABB, em Piatã.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão