Rowenna comemora resultados da Bahia no Sisu: “Trabalho dedicado”

A Bahia foi o terceiro estado do Brasil com mais estudantes aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) referente ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Com 21.963 aprovações, os baianos ficaram atrás apenas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ocupando a liderança absoluta da região Nordeste.

O resultado foi muito comemorado pela secretária estadual da Educação, Rowenna Brito (PT), também professora, que viu nos dados a consequência do trabalho realizado pelo governo do estado nos últimos anos.

“A gente recebeu com muita alegria o resultado do Sisu”, disse Rowenna. “Isso a gente precisa comemorar. Nós precisamos falar sobre isso, dizer para a população da importância que isso tem agora e reafirmar o compromisso do presidente Lula e do governador Jerônimo com o acesso à universidade para os estudantes na Bahia. E o Sisu do Enem é essa porta de entrada”, declarou a secretária.

Rowenna também vibrou com o desempenho dos alunos da rede estadual, que conseguiram aprovações em universidades públicas importantes, estaduais e federais, tanto na Bahia quanto em outras unidades da federação.

“Isso tudo é fruto de um trabalho muito dedicado da equipe de professores, coordenando lá nas unidades escolares, orientando; da equipe dos núcleos territoriais; e das secretarias da Educação dos municípios, porque, no dia da prova do Enem, a gente teve uma parceria muito intensa com prefeitos e prefeitas, para garantir o transporte para os nossos estudantes”, disse Rowenna.

“A gente criou o ‘Tô com Você no Enem’ aqui na Bahia, que é uma agenda intencional para a gente poder mobilizar, engajar e envolver os estudantes para a prova do Enem, porque a gente começa a fazer isso desde o início do ano, com aulões do Enem, mas depois também garantindo o transporte, com a gratuidade, tanto no interior quanto aqui em Salvador, com o metrô. A gente recepciona os nossos estudantes no dia da prova com um kit lanche, para eles poderem fazer a prova com mais tranquilidade”, acrescentou.

A petista lembrou ainda que a Bahia teve desempenho destacado também nas redações do Enem, ficando entre os quatro estados com melhores notas na prova. Segundo ela, esse resultado vem da determinação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em relação à Educação.

“Durante o ano inteiro, todas as nossas unidades escolares trabalham temas que são relacionados ao Enem, que impactam na aprendizagem dos estudantes. Os resultados da redação do Enem, por exemplo, a gente comemorou muito. A Bahia ficou entre os quatro estados com melhor desempenho na redação do Enem. Então, tem um trabalho dedicado, mas tem muita determinação”, afirmou.

“O governador Jerônimo nos determinou a acompanhar essa pauta de perto, cuidar do Enem, porque o acesso à universidade é a potência que a gente sabe que tem. E a gente tem estudantes da rede estadual aprovados em várias unidades estaduais aqui na Bahia, nas federais, na USP… Então, a gente está muito feliz e comemorando”, continuou Rowenna.

Apesar dos bons resultados, a secretária estadual deixou claro que enxerga, para os próximos anos, ainda mais desafios na área da Educação. O objetivo é fazer com que mais jovens da rede estadual cheguem ao Ensino Superior, transformando suas vidas para melhor.

“Nós sabemos que esse resultado nos dá mais responsabilidade para 2025, nos desafios que estão postos, mas a gente tem muito desejo de continuar construindo a educação que a gente acredita e oportunizando para os estudantes que eles acessem o Ensino Superior, porque a Educação é a única forma de transformar a vida deles”, concluiu.