Augusto Castro anuncia novas ações para educação em Itabuna

Prefeito Augusto Castro (PSD) - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Durante a 8ª edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia , o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), destacou uma parceria com o Governo do Estado para a construção de um complexo educacional no bairro Califórnia, o maior da cidade. O evento, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB) , ocorre nesta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 30, no Centro de Convenções de Salvador, na Orla da Boca do Rio.

“O sentimento esse ano em Itabuna foi de continuar aquilo que nós iniciamos lá atrás, em 2021. As obras, as ações, os investimentos, principalmente em áreas como saúde e educação. O Governo tem sido parceiro da administração municipal e dos municípios com obras estruturantes. Agora, estou na expectativa dos próximos dias de assinar um convênio com o Governo da Bahia no valor de R$ 11 milhões, quase R$ 12 milhões para um complexo educacional municipal”, destacou.

Além do novo complexo escolar, a gestão já trabalha em projetos para ampliar o atendimento na rede municipal de ensino. De acordo com Augusto Castro, a requalificação de escolas e a criação de novas creches estão entre as prioridades para este ano.

“Vamos apresentar também ao Governo da Bahia projetos de duas, três creches, porque é fundamental a gente começar a ampliar a oferta de vagas na rede municipal para as mães que precisam ir para o trabalho e não tem com quem deixar seus filhos”, explicou .

O prefeito também destacou a convocação de novos professores aprovados em concurso público e a compra de equipamentos para modernizar a infraestrutura das escolas.

A articulação com o Estado tem sido um dos pilares para o avanço da educação em Itabuna. O prefeito afirmou que mantém diálogo constante com a secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito, para discutir novas parcerias.