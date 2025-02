Augusto garante foco na Setre e descarta candidatura em 2026

Augusto participou da oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas nesta quarta-feira, 29, realizado pela União dos Municípios da Bahia (UPB) - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Secretário de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos reforçou seu desejo de dar continuidade ao trabalho à frente da pasta e descartou uma eventual candidatura a deputado federal em 2026. Ele participou da oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas nesta quarta-feira, 29, realizado pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

"Eu estou focado para que nós possamos cumprir essa tarefa que foi confiada pelo nosso governador de assumir a secretaria. Então, nosso compromisso é ficar até o final do mandato. Então, não seria candidato em 2026, justamente para que nós possamos implementar este trabalho que visa impulsionar as atuações da nossa secretaria, fortalecendo as demandas trazidas pelo nosso governador, que é a de geração de novas oportunidades, ampliação de postos de trabalho", disse Augusto, destacando números do estado relacionados à geração de empregos.

"A Bahia no ano passado bateu recordes da geração de postos de trabalho com carteira assinada, somente até novembro, foram 103 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, sem falar na atuação voltada para o microempreendedor individual, para a geração de oportunidades. Oportunidades para micro e pequenas empresas, então a gente está focado nessa nossa missão. Além disso, também tem a missão voltada para o esporte, a Bahia é um dos estados que mais investem na área esportiva e nós temos programas aí para serem impulsionados, é exemplo do Faz Atleta, que nós anunciamos a perspectiva de ampliar em mais de 50% os investimentos destinados para o apoio de atletas e competições no alto rendimento através, com uma novidade que nós pretendemos lançar, que é o apoio também a projetos sociais, temos programas importantes como esporte por toda parte, investimentos em equipamentos esportivos, programas da iniciação esportiva e fortalecimento do alto rendimento, então tem uma infinidade de temas que eu me comprometi com o governador e com a sociedade de fazer cumprir essa agenda até o final do mandato do governador, pontuou o secretário.