Jerônimo media acordo e Wilson Cardoso será candidato único à UPB

Wilson Cardoso foi confirmado como candidato único à UPB - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) mediou um acordo para evitar o bate-chapa na base governista para a presidência da União de Municípios da Bahia (UPB).

Em uma reunião realizada momentos antes do Encontro de prefeitos, realizado no Centro de Convenções, nesta quarta-feira, 29, ficou decidido que o candidato único será o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB). Ele disputava o cargo com o gestor de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD).

Jerônimo, o atual presidente da UPB e prefeito de Belo Campo (PSD), Quinho Tigre (PSD) e os dois postulantes chegaram juntos ao evento.

“Foi uma construção de diálogo, nós conversamos com os dois. Phellipe achou o momento ideal para fazer esse recuo para apoiar Wilson e fazer uma chapa de unidade da base do governo. O governador agradeceu aos dois pelo entendimento. Hoje o governador fez um café da manhã com os dois e sacramentou a aliança da base governista em torno do nome de Wilson”, detalhou o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

A eleição que vai definir o próximo comandante da UPB será realizada no dia 13 de março. A posse do novo presidente está marcada para acontecer no dia 31 de março.