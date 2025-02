Rodrigo Hita reassume comando da Fundação Luís Eduardo Magalhães

Hita volta ao comando da FLEM - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vice-presidente do PSB Bahia, Rodrigo Hita, reassumiu a presidência da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), organização sem fins lucrativos ligada ao governo do Estado. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 28, pelo titular da FLEM e por correligionários.

Hita deixou o posto em abril do ano passado, com o objetivo de disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O socialista obteve 5.489 votos no pleito, ficando na primeira suplência do PSB, que reelegeu o vereador Sílvio Humberto.

Após o resultado da eleição, Hita foi cotado para ocupar outros cargos dentro da gestão. Segundo nome do PSB no estado, o presidente da FLEM é próximo de Lídice da Mata, presidente do partido na Bahia.