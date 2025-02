A uma semana das eleições, Solidariedade anuncia apoio a Adolfo

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes (PSD) - Foto: Sandra Travassos | Agência ALBA

A uma semana para as eleições da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a bancada do Solidariedade oficializou o apoio à reeleição do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) à presidência da Casa.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 27, após a reunião entre os parlamentares da sigla. O presidente estadual da legenda, Luciano Araújo, defendeu o nome do pessedista e o elogiou.

“O Solidariedade se reuniu, eu e o deputado Pancadinha, e fechamos o acordo de apoiar a eleição do deputado Adolfo Menezes à Presidência. Por Adolfo ser um deputado, um presidente muito conciliador e que vem fazendo um trabalho de excelência na Assembleia Legislativa”, afirmou.