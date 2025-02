PP quer acerto federal para aderir de vez ao governo Jerônimo

Portal A TARDE conversou com caciques do PP baiano para medir a temperatura da aproximação do partido com o governo - Foto: Divulgação/Secom

As articulações em torno das eleições estaduais de 2026 já estão a todo vapor na Bahia. E o governo Jerônimo Rodrigues tem atuado incansavelmente para atrair mais partidos para sua base de apoio, e o principal alvo é o Partido Progressistas (PP), presente na oposição desde 2022, mas que já acena positivamente para um desfecho.

Recentemente, movimentos de aproximação por parte de prefeitos de cidades estratégicas comandadas pelo PP, como no caso de Zé Cocá, de Jequié, foram vistos como um "estreitamento de relações" com o governo. Movimentos como esses têm deixado o lado opositor de olhos bem abertos em relação à articulação governista. Outro gestor municipal que aderiu ao governo foi prefeito de Piraí do Norte, Doutor Fabiano.

Fontes ligadas ao Palácio de Ondina asseguram que há uma “lista extensa” de prefeitos que aguardam serem recebidos pelo governador para tratar de assuntos "de interesses políticos e partidários".

Fontes Progressistas ouvidas pelo Portal A TARDE dão conta de que uma aproximação do PP da Bahia com o governo petista novamente "depende apenas de um acerto a nível federal, envolvendo a alta cúpula do partido com o governo Lula.

“Em uma República, a relação entre prefeitos e governo deveria ser tratada não olhando a cor partidária. É óbvio que os prefeitos procuram o governo, alguns (do PP) em 2022 já davam como certo esse apoio a eles, outros tinham portas fechadas e o governo decidiu abrir. O partido tem noção que o governo quer essa aproximação, como já tem com a bancada estadual. Tenho um olhar muito claro sobre isso e o PP está sempre aberto a discutir e a pensar o jogo”, declarou Jabes Ribeiro, secretário-geral do PP.

O PP nacional, se for favorável a essa aproximação, principalmente a bancada federal, deve ser pensado mais a frente. Mas me parece que ninguém está autorizado a falar sobre 2026, mas não há nenhuma atitude proibitiva sobre, existem conversas e é normal. Sem dificuldades de manter relações. Eu diria que a política é mais que obras e realizações, é carinho, atenção…temos uma excelente relação dentro do PP, de respeito e diálogo Jabes Ribeiro - secretário-geral do PP

Apesar de se mostrar favorável à aproximação com o governo, Jabes também criticou a falta de liderança e o marasmo por parte de caciques de partidos de centro e de oposição em relação às articulações governistas.

“Quando o governo faz campanha antecipada, setores de centro e de oposição precisam se organizar, ampliar o debate e não só em ano de eleição. É a hora de começar a fazer isso, independente de definição de chapa, de quem será o candidato. Vão ficar assim até quando? Sem um projeto para a Bahia, sem discutir um projeto eficaz, não dá para ficar vendo as coisas acontecendo”, disse o pepista.

Acordo federal



Na avaliação de outro importante membro do partido, a adesão integral dos prefeitos do PP depende apenas de uma conversa com o governador. “Qual prefeito que vai ser contra o apoio do governo do Estado? Difícil, né?”, disse o deputado federal, Cláudio Cajado.

Para Cajado, o diálogo ainda não aconteceu porque Jerônimo espera uma definição da reforma ministerial que o presidente Lula (PT) deve fazer nos próximos dias. Existe a expectativa de que os Progressistas possam ampliar seu espaço na Esplanada dos Ministérios e aderir de vez à base do petista. Atualmente, a legenda ocupa o Ministério do Esportes com André Fufuca.

“O partido tem que criar uma maioria entre os federais para poder apoiar institucionalmente. Do ano passado para cá, não houve conversas. Eu vejo vocês da imprensa dizendo que o governador estaria esperando Lula definir a reforma ministerial e acomodar a base dele, depois da eleição da presidência da Câmara e do Senado para poder se decidir. Então, eu estou aguardando. Da minha parte não tem nenhuma posição sobre nada, porque não houve conversa”, comentou o parlamentar.