Jerônimo recebe prefeito de Alagoinhas para discutir parcerias

Reunião discutiu situação atual e demandas consideradas estratégicas para desenvolvimento do município e região - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu, neste sábado, 25, o prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo, bem como o vice-prefeito, Luciano Sérgio, além de secretários municipais, deputados federais, estaduais e vereadores, para discutir a situação atual e as demandas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do município e região.

Entre as ações já anunciadas está a entrega de duas ambulâncias e um micro-ônibus para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o que vai viabilizar o deslocamento de pacientes que precisam de atendimento médico e hospitalar na capital. Ficou definida ainda a construção de uma unidade de ensino no Riacho da Guia, zona rural de Alagoinhas.

“Estamos muito felizes com o resultado desta reunião que marca o fortalecimento das tratativas entre a nossa gestão e o Governo do Estado. O objetivo é estabelecer convênios e parcerias, por meio de apoio técnico e financeiro, que viabilizem a realização de projetos considerados fundamentais para o desenvolvimento do nosso município e a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Acreditamos que a chegada das ambulâncias, do micro-ônibus, e a construção de uma escola representam apenas o começo de uma parceria forte e voltada para o crescimento de Alagoinhas”, afirmou Gustavo Carmo.

O relatório entregue ao governador Jerônimo Rodrigues, inclui diversos projetos de infraestrutura urbana e rural, a exemplo de obras de pavimentação, recuperação de estruturas viárias e melhorias em drenagem, todos considerados estratégicos para o desenvolvimento da cidade.

“Construímos aqui um ambiente de projetos para a educação nos seus diversos níveis; para a destinação de cursos dirigidos à economia e à agricultura; tratamos de investimentos em saúde, estradas, da construção de um anel viário e um aeródromo, fornecimento de água, pavimentação, assistência social, enfim, foi uma agenda produtiva e especial para nós. A partir da próxima segunda-feira reunirei a equipe para que a gente possa definir um plano de ação”, disse o governador.

Além do prefeito Gustavo Carmo e do vice, Luciano Sérgio, participaram da reunião: o secretários municipais de Saúde (Antônio Virginio), Planejamento e Captação de Recursos (⁠Lianne Carmo), Obras Públicas e Projetos (Maria das Graças Reis), Eficiência e Ações Governamentais (Ricardo Sales), e Educação (Rita Bastos); os deputados federais Joseildo Ramos e Cláudio Cajado; os deputados estaduais Ludmila Fiscina e Radiovaldo; os vereadores Cleto da Banana, Gleyser Soares, Jorge da Farinha, Xandinho Faz o X, e Thor de Ninha; e o ex-prefeito Joaquim Neto.