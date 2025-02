Prefeito de Piraí do Norte fecha com Jerônimo após apoio a Neto em 22

Doutor Fabiano e Jerônimo - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O prefeito de Piraí do Norte, Doutor Fabiano, anunciou neste sábado (25) que vai apoiar Jerônimo Rodrigues, após ter apoiado ACM Neto em 2022. "Afirmo meu compromisso com você para o futuro”, disse ao governador durante reunião realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador.

"O governador está comprometido com Piraí do Norte, com o município, e estarei também junto para fazer o melhor possível no nosso município", destacou Doutor Fabiano. A cidade se recupera dos prejuízos e transtornos caudados pelas chuvas. "O governador está recebendo Piraí com urgência, porque o estado de calamidade de Piraí do Norte é muito grave. Gostei muito".

O prefeito celebrou o apoio do Estado. Durante o encontro, Jerônimo assegurou veículos, maquinários e obras para dinamizar a infraestrutura e a economia da cidade. "O governador contemplou o município com carros para a educação, carros para a saúde e também retomada de algumas obras. Então, foi muito proveitosa a reunião", destacou Doutor Fabiano.

Jerônimo Rodrigues ressaltou que o apoio do Estado ocorre em várias frentes. "Piraí do Norte já sai dessa agenda com duas ambulâncias, equipamentos de saúde, kit odontológico, transporte escolar e com o compromisso da construção de uma creche. Vamos entregar ainda este ano uma nova unidade escolar de tempo integral, que teve um investimento de R$ 25 milhões, e uma Unidade Integrada da Delegacia Territorial da Polícia Civil e Pelotão da Polícia Militar”, disse o governador.

Na área de infraestrutura viária, a cidade ganhou a pavimentação em CBUQ de acessos às rodovias BA-250 e BA-544, no âmbito do programa Bahia em Movimento. A obra, com extensão de dois quilômetros, teve um investimento de R$ 1,6 milhões; em saneamento, estão sendo implantados sistemas integrados de abastecimento de água em diversas localidades, como Bela Vista, Bela Vista de Djalma e Bela Vista de Tião.