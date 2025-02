Rui Costa atua para que cúpula do Brics aconteça na Bahia

Rui Costa quer que cúpula do Brcis aconteça na Bahia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), articula para que a cúpula do Brics, que acontecerá em julho deste ano, seja realizada na Costa do Sauípe, um dos principais pontos de conferências e hospedagem da Bahia.

A informação é do jornal O Globo. De acordo com a publicação, o articulação de Rui é mais um episódio que marca o aumento de poder do grupo baiano dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda segundo a matéria, Rio de Janeiro e Recife também estão na disputa.

A decisão final, que passará pelo crivo do Itamaraty e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), caberá ao presidente Lula.

Nos bastidores, a influência de Rui, do ministro da Secom, Sidônio Palmeira, e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), tem sido batizada de 'República da Bahia'. O trio tem dado as coordenadas dentro do Palácio do Planalto, a fim de garantir a reeleição do presidente Lula.