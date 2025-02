Governadora petista cobra maior presença de Lula no Nordeste

Fátima Bezerra pede que presidente intensifique agendas no Nordeste - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A governadora do Rio Grande Norte, Fátima Bezerra (PT), alertou para a necessidade de uma presença maior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste, região em que o Partido dos Trabalhadores governa quatro estados.

Fátima afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que o apoio maciço do Nordeste a Lula, única região em que o petista venceu em todos os estados nas eleições de 2022, não está garantido para o pleito de 2026, e cobrou que os ministros também se façam mais presentes.

"De jeito nenhum, muito pelo contrário. Tem que intensificar a presença do Nordeste este ano e cada vez mais. A coisa boa é que agora o presidente Lula vai poder voltar a viajar pelo Brasil. Ele está ansioso para isso. [...] O governo tem que se fazer mais presente exatamente aqui no nordeste. Não só Lula, mas também os ministros. A gente tem que ter muita atenção para os investimentos previstos para corresponder às expectativas da população", disparou a governadora.

Fátima, que está no segundo mandato, também pregou a renovação dentro do PT, mas afirmou que esse processo deve acontecer apenas em 2030. Ela também defendeu a reeleição de Lula ao Planalto.

"Primeiro, acho que ele vai ser candidato. Presidente Lula tem um amor tão grande pelo país, ele dedicou sua vida ao Brasil. Graças a deus, ele está bem, está se recuperando bem de saúde, então é evidente que o candidato é ele. A gente tem que começar a construir outras alternativas porque tem 2030. Não antes. Na direita há divisão, na esquerda o nome do Lula unifica. Agora, é preciso ter sentido de frente ampla. Por isso, ele está muito correto ao cobrar na reunião ministerial a contribuição dos partidos do governo. Lula não vai desistir dessa eleição, não", afirmou.