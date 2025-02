PGR dá sinal verde para STF decidir sobre assassinos de Rubens Paiva

Paiva foi vítima da perseguição sistemática contra dissidentes políticos promovida pelo regime instaurado em 1964 - Foto: Arquivo Pessoal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer favorável à continuidade do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) relacionado a ação contra os acusados do assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva, morto em 1971, durante a ditadura militar.

Em julgamento, os ministros da Corte vão analisar se a Lei da Anistia se aplicará aos militares responsabilizados pelo homicídio e ocultação do cadáver do ex-parlamentar. Cabe à Corte decidir se deve prosseguir ou suspender o processo.

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, em maio de 2014, denúncia contra cinco ex-militares: José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza e Raymundo Ronaldo Campos envolvidos nos crimes cometidos contra Rubens Paiva. Três dos acusados já morreram. Estão vivos José Antônio e Jacy Ochsendorf.

No STF, a ação está sob análise do ministro Alexandre de Moraes.