Gleisi Hoffmann deve assumir ministério no governo Lula; saiba qual

Gleisi Hoffmann deve assumir ministério em breve - Foto: Ricardo Stuckert | Agência PT | PR

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência com as mudanças promovidas na reforma ministerial do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa é que Gleisi assuma o cargo até março, período em que acontece a reforma. Atualmente, a secretaria, que tem status de ministério, é ocupada por Márcio Macêdo (PT), baiano de nascença que construiu a carreira política no estado de Sergipe. A informação é do jornal O Estadão.

Para assumir o ministério, Gleisi deixará a presidência nacional do PT, que terá eleição interna em julho. Para o mandato 'tampão', nomes como José Guimarães, líder do governo na Câmara, e Humberto Costa, senador por Pernambuco e ex-ministro, são ventilados.

Sucessão no PT

Para suceder Gleisi Hoffmann de forma definitiva na presidência do PT, Lula trabalha o nome do deputado federal Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara. O bom trânsito do petista com políticos de diversos espectros pesa a favor, uma vez que o Planalto pretende se aproximar do chamado centro.