Ministro organiza culto de agradecimento pela saúde de Lula

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, prepara um culto de agradecimento pela recuperação da saúde do presidente Lula (PT). A cerimônia será celebrada a pedido do próprio petista.

O culto, que deve ser realizado em fevereiro, acontece após a divulgação do boletim da equipe de médicos do mandatário nesta segunda-feira, 27. Os profissionais afirmaram que o chefe do Executivo federal está liberado para viajar e realizar atividades físicas.

Após a divulgação do boletim, segundo informações do portal Metrópoles, Messias procurou lideranças evangélicas para falar sobre o culto.

Nas redes sociais, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) confirmou a informação e disse que foi procurado pelo ministro para tratar sobre o tema. O emedebista é líder da bancada evangélica.

“Recebi do ministro Jorge Messias o convite para o culto de ações de graças pela recuperação da saúde do sr. presidente da República. Como todos sabem, estive no Palácio do Planalto, representando a Frente Parlamentar Evangélica, para sancionar o PL de um de nossos deputados que criava o dia nacional da música gospel", diz o post.

"Nessa ocasião, como pastor, como nos orienta a palavra de Deus, orei pelo sr. presidente, que alguns dias depois sofreu um acidente doméstico. Por reconhecer que Deus lhe deu livramento, o presidente deseja prestar culto em ações de graça. Apesar de todas as críticas políticas que posso ter ao governo do sr. presidente, não poderia me furtar em estar presente, orar e anunciar o amor de Cristo atual mandatário da nação, pois sei que Jesus faria isso em meu lugar”, completa.

