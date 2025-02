Lula assina carta para Rio e Niterói sediarem Jogos Pan-Americanos

Lula e Paes em discução. - Foto: Divulgação

Foi assinadam nesta sexta, 24, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta de intenção para que as cidades do Rio de Janeiro e Niterói sejam sedes dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O documento ainda será entregue ao Comitê Pan-Americano e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Leia mais:

>> Babado Novo lança clipe de aposta para o Carnaval; assista

>> Corpo em estado de decomposição é encontrado em rio de Barreiras

>> STF anula bloqueio de quase R$ 900 mil nas contas de Bom Jesus da Lapa

O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Ambos se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 24.

"O presidente assinou a carta, e vocês vão ver daqui a pouco o vídeo que ele gravou, a carta ao presidente do Comitê Olímpico das Américas. Eu diria para vocês que, realmente, esse apoio do presidente Lula vai ser muito importante e decisivo para a reunião do COB que vai ter agora no dia 29", disse Neves.

A assinatura também foi comemorada por Paes: "Acho que a gente com o apoio do presidente da República sai amplamente favorito para essa disputa. A gente sabe que o presidente Lula é o melhor cabo eleitoral que nós temos para essa disputa".

Agora, o COB fará uma reunião no dia 29 para decidir qual candidado sediará os jogos pan-americanos. Após isso, o Comitê Pan-Americano escolherá a sede oficial em agosto.