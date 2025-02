Corpo em estado de decomposição é encontrado em rio de Barreiras

Para a recuperação, os bombeiros utilizaram um bote - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um corpo em avançado estado de decomposição foi resgatado no Balneário Prainha, na margem do Rio de Ondas, em Barreiras, no oeste do estado. A ocorrência aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, no bairro Morada Nobre.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava preso na areia e em galhos no leito do rio. A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foram acionados.

Leia mais:

>> Ex-diretora penal presa por facilitar fuga é encontrada em estado grave

>> Deputado petista vê risco de derrota sem Lula em 2026

>> Jerônimo reforça crítica à falta de transição efetiva de municípios

Para a recuperação, os bombeiros utilizaram um bote. Após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados da equipe do DPT para remoção, identificação e demais procedimentos legais. A causa da morte ainda é desconhecida.