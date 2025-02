Ex-diretora penal presa por facilitar fuga é encontrada em estado grave

Ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres - Foto: Reprodução

Ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, presa na noite de quinta-feira, 23, sob a suspeita de ter facilitado na fuga de 16 detentos da unidade prisional, em dezembro do ano passado, foi encontrada em estado grave após tentar contra a própria vida. A informação foi confirmada por uma fonte do Portal A TARD E ligada ao presídio.

Segundo a fonte, a ação foi interrompida por policiais civis e Joneuma foi socorrida. Na manhã de hoje, a ex-gestora foi transferida para o presídio de Teixeira de Freitas, onde se encontra custodiada.

Prisão

Joneuma foi presa na noite desta quinta, por volta das 21h. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, que solicitou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi expedido pela Comarca de Eunápolis.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Eunápolis, Joneuma teria facilitado a ação de criminosos que promoveram a invasão e a fuga no presídio. Além disso, foi identificada a ligação da ex-diretora com uma organização criminosa, que, conforme apurações do Portal A TARDE, seria o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), mesma organização do alvo do resgate, o líder do grupo, Ednaldo Pereira Souza, vulgo 'Dada'.

A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, próximo a uma agência bancária. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com a suspeita diversos itens, incluindo aparelhos celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie. Todo o material foi apresentado na delegacia.

Após ser levada para a unidade policial, Joneuma passou por perícia e será transferida ainda hoje para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. A investigação segue em andamento.

Fuga dos 16

Por volta das 23h, do dia 12 de dezembro de 2024, criminosos armados invadiram o Conjunto Penal e libertaram 16 detentos.

Os fugitivos estavam no pavilhão B do Conjunto Penal e usaram uma "teresa" - tipo de corda artesanal formada por lençóis - para fugir pela lateral do alambrado. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança internas do presídio. No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos e os presidiários correm pela parte externa da penitenciária para emendar fuga.

Um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos foi localizado pela Polícia Civil há uma semana após a fuga. Durante a ação, os policiais encontraram uma barraca, colchonetes e cobertores, indicando que o local foi utilizado recentemente. Apesar das evidências, o foragido não foi encontrado. Conforme a PC, todo o material localizado no acampamento foi destruído para impedir sua reutilização.

