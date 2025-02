Ex-diretora de presídio presa na BA 'abraçou' oportunidades; entenda

Investigações apontam possível envolvimento com facção criminosa - Foto: Reprodução

A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, presa nesta quinta-feira, 23, pela Policia Civil da Bahia (PC-BA), teve o 'cerco fechado' por uma série de situações. Uma delas é o possível ligação com uma facção criminosa, que seria o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). O principal motivo do desligamento da suspeita é a suposta ‘mão amiga’ na fuga de 16 traficantes da unidade prisional em dezembro de 2024.

Leia Mais:

>> Líder de facção era alvo de 'resgate' de invasão a presídio na Bahia

>> Veja quem são os 16 fugitivos do Conjunto penal de Eunápolis

Ocupante do cargo desde março do ano passado, a policial, de 33 anos, teria recebido o plano de coordenação de invasão e fuga no presídio durante a sua gestão.

Um dos detalhes que chamam atenção é que ela ganhou destaque também por ser a primeira mulher a dirigir uma unidade prisional masculina na Bahia.

Em março de 2024, Joneuma chegou a incentivar outras mulheres a seguirem carreira no sistema penitenciário, em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!. "Lugar de mulher é onde ela quiser. Estude, treine e abrace as oportunidades", pontuou.

Ainda segundo ela, uma das inspirações foi o próprio irmão, também agente penitenciário. A vida da suspeita mudou há cerca de nove anos, quando iniciou os cursos de capacitação, e teve que lidar com a maternidade.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou que, após a fuga no presídio, abriu sindicância interna e colaborou com as investigações da Polícia Civil. A pasta ressaltou que as medidas judiciais são de responsabilidade do Ministério Público da Bahia (MPBA) e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).

Direito e jornalismo

Em 2023, Joneuma se graduou em direito. Um tempo depois, meteu as caras na pós-graduação em direito penal e processo penal e criminologia.