Líder de facção era alvo do 'resgate' da invasão a presídio na Bahia

- Foto: Reprodução

Ednaldo Pereira Souza, vulgo 'Dada', é um dos 16 fugitivos do Conjunto Penal de Eunápolis. Com um currículo extenso na vida do crime, ele é apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) que atua no interior do estado, principalmente.

Leia Mais:

>> Veja quem são os 16 fugitivos do Conjunto penal de Eunápolis

>> Grupo armado invade presídio e liberta 16 detentos na Bahia

A fuga aconteceu na noite de quinta-feira, 12, após um grupo com vários homens armados invadir a unidade em Eunápolis e 'resgatar' os comparsas. O bando trocou tiros com os agentes e chegou a matar um cachorro que ficava no presídio. Segundo fontes do Portal A TARDE, o principal objetivo da ação criminosa seria justamente o resgate de 'Dada'.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), antes de abrir as celas e liberar os presos, o grupo ainda trocou tiros com os agentes.

A Reviver, empresa que atua na cogestão da unidade e é também responsável pela segurança do acesso ao local, informou que acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para intervenção.

Em nota, a Seap informou que "não houve tempo hábil para intervenção e que a Seap está trabalhando com a Polícia Civil para fornecer todas as informações necessárias à investigação e apurar todas as circunstâncias da Fuga".