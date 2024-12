Veja quem são os 16 fugitivos do Conjunto penal de Eunápolis

Alguns dos internos que escaparam do conjunto penal - Foto: Divulgação | SEAP

Ao menos 16 detentos fugiram do Conjunto penal de Eunápolis após um grupo armado invadir a unidade e abrir duas celas, na noite de quinta-feira, 12.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 12, por vota das 23h. De acordo com Secretaria de Administração Penitenciária e Rossocialização (Seap), antes de abrir as celas e liberar os presos, o grupo ainda trocou tiros com os agentes.

A Reviver, empresa que atua na cogestão da unidade e é também responsável pela segurança do acesso ao local, informou que acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para intervenção.

Em nota, a Seap informou que "não houve tempo hábil para intervenção e que a Seap está trabalhando com a Polícia Civil para fornecer todas as informações necessárias à investigação e apurar todas as circunstâncias da Fuga".

Os internos que fugiram foram identificados pela SEAP como: Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Ednaldo Pereira Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.



Veja os internos que escaparam: