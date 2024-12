Grupo armado invade presídio e liberta 16 detentos na Bahia

Conjunto penal de Eunápolis - Foto: Divulgação

Um grupo de homens fortemente armados invadiu o Conjunto penal de Eunápolis, no Sul da Bahia, e causou a fugo de pelo menos 16 detentos.

De acordo com Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), antes de abrir as celas e liberar os presos, o grupo ainda trocou tiros com os agentes. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 12, por volta das 23h.

Leia Também:

A Reviver, empresa que atua na cogestão da unidade e é também responsável pela segurança do acesso ao local, informou que acionou a polícia, mas não houve tempo hábil para intervenção.



Em nota, a Seap informou que "não houve tempo hábil para intervenção e que a Seap está trabalhando com a Polícia Civil para fornecer todas as informações necessárias à investigação e apurar todas as circunstâncias da Fuga".