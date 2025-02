1ª mulher a assumir um presídio: conheça a ex-diretora presa por facilitar fuga

Joneuma foi preso sob suspeita de envolvimento com facção criminosa que comandou resgate de detento - Foto: Redes Sociais

Presa na noite de quinta-feira, 23, sob a suspeita de facilitar a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro do ano passado, Joneuma Silva Neres, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora de um presídio masculino na Bahia. Na época, com 33 anos, a então policial penal foi oficializada para assumir a gestão do Conjunto Penal no Sul do estado. Seu nome foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 14 de março, para substituir o do tenente-coronel PM Cleber Santos, exonerado.

Joneuma começou sua carreira como policial penal no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), em 2016, após concluir seu curso de formação para Agente Penitenciário, no ano anterior. Ao longo dos anos, ela participou de vários cursos de capacitação, incluindo o Curso de Capacitação de Agentes Penitenciários em 2016, ministrado pela CIPE-MA/PMBA, e o Curso de Rotinas e Procedimentos Penitenciários em 2021.

Ela também desempenhou diversas funções no GEOP, incluindo escolta e custódia de internos e internas na unidade prisional do CPTF, em 2017 e 2022.

Na vida acadêmica, ela se formou em Direito e possui especializações em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Direito Administrativo. Ela também foi aprovada no 39° exame da OAB e estava atualmente cursando Jornalismo.

No início do mês, após ficar dias afastada por causa de uma intervenção administrativa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Joneuma foi exonerada. O policial penal Jorge Magno Alves Pinto foi nomeado como novo diretor no último dia 22.

Prisão

Joneuma Silva Neres foi presa na noite desta quinta, por volta das 21h. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, que solicitou a prisão preventiva da investigada. O mandado foi expedido pela Comarca de Eunápolis.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Eunápolis, Joneuma teria facilitado a ação de criminosos que promoveram a invasão e a fuga no presídio. Além disso, foi identificada a ligação da ex-diretora com uma organização criminosa, que, conforme apurações do Portal A TARDE, seria o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), mesma organização do alvo do resgate, o líder do grupo Ednaldo Pereira Souza, vulgo 'Dada'.

A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades de uma agência bancária. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com a suspeita diversos itens, incluindo aparelhos celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie. Todo o material foi apresentado na delegacia.

Após ser conduzida à unidade policial, Joneuma foi submetida a exame pericial e será transferida ainda hoje para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. A investigação segue em andamento.

Apenas um detento localizado

Passaso mais de um mês da fuga, apenas um detento foi localizado até o momento. Identificado como Anailton Souza Santos, conhecido como “Nino”, ele foi morto em confronto com agentes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/Eunápolis).

Segundo a Polícia, Nino estava escondido em um imóvel no bairro Alecrim, em Eunápolis e durante a operação tentou fugir, efetuando disparos contra os agentes. No confronto, ele foi atingido e socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu. Com o criminoso, foi apreendida uma arma de fogo, colete balístico, drogas, anotações e aparelhos celulares.

Fuga

Por volta das 23h, do dia 12 de dezembro de 2024, criminosos armados invadiram o Conjunto Penal e libertaram 16 detentos.

Os fugitivos estavam no pavilhão B do Conjunto Penal e usaram uma "teresa" - tipo de corda artesanal formada por lençóis - para fugir pela lateral do alambrado. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança internas do presídio. No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos e os presidiários correm pela parte externa da penitenciária para emendar fuga.

Um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos foi localizado pela Polícia Civil há uma semana após a fuga. Durante a ação, os policiais encontraram uma barraca, colchonetes e cobertores, indicando que o local foi utilizado recentemente. Apesar das evidências, o foragido não foi encontrado. Conforme a PC, todo o material localizado no acampamento foi destruído para impedir sua reutilização.

Detentos

Os internos que fugiram foram identificados pela SEAP como: Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Ednaldo Pereira Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.