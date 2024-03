Policial penal feminina é nomeada diretora do presídio de Eunápolis | A TARDE

O Conjunto Penal de Eunápolis agora é comandado pela diretora Joneuma Silva Neres, de 33 anos. A nomeação de Joneuma foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição de quinta-feira, 14.

Joneuma assume o lugar do tenente-coronel PM Cleber Santos. Ela é a segunda mulher a ser nomeada diretora de um presídio masculino na Bahia.

EXPERIÊNCIA NA ÁREA PENAL – A teixeirense Joneuma Silva Neres atua como policial penal no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde está lotada desde 2016, após concluir o curso de formação para Agente Penitenciário, em 2015. Em 2016, ela participou do Curso de Capacitação de Agentes Penitenciários, realizado pela CIPE-MA/PMBA. Além disso, participou do Curso de Rotinas e Procedimentos Penitenciários, em 2021.

Joneuma já exerceu funções no GEOP, com escolta e custódia de internos e internas, em 2017 e 2022, na unidade prisional do CPTF.

Graduada em Direito pela FASB em 2023, a nova diretora do Conjunto Penal de Eunápolis possui pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, Criminologia e Direito Administrativo. Aprovada no 39° exame da OAB, atualmente é acadêmica de Jornalismo pela Anhanguera.