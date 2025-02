STF anula bloqueio de quase R$ 900 mil nas contas de Bom Jesus da Lapa

Fachada do Supremo Tribunal Federal - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu anular a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que tratou sobre o bloqueio das contas do município de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano. No entendimento da Corte, o embargo é considerado “inconstitucional”.

Na deliberação, o STF diz que a medida do TJ-BA, assinada pela desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, “viola os princípios da legalidade orçamentária e da separação de poderes”.

Já o documento da Corte baiana se baseia na alegação de que o município estaria priorizando outras despesas em detrimento do contrato firmado com a empresa autora da ação de cobrança.

O valor bloqueado dos cofres públicos da cidade foi de R$ 855.782,50, feito pela empresa Ferreira Xavier Material Elétrico Ltda., por meio de um pedido de tutela de urgência.