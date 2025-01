Chuvas deixam mais de 400 famílias desalojadas em Bom Jesus da Lapa

Distrito de Rinha de São Cristóvão - em Itajuípe - estrutura de uma casa desabou por causa das chuvas na Bahia - Foto: Thuane Maria/GOV-BA

Subiu para quatorze o número de municípios que tiveram os decretos de emergência homologados até ontem pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec), por causa das chuvas que há mais de uma semana caem na Bahia. O trabalho mobiliza principalmente equipes da Defesa Civil dos municípios, do Estado e da União, que buscam proteger a população e minimizar prejuízos.

Cidade ribeirinha do São Francisco, em Bom Jesus da Lapa choveu mais de 300 milímetros (mm) nos últimos 10 dias. Na cidade mais de 400 famílias foram atingidas e buscaram abrigo em creches e em casa de familiares.

A principal chuva aconteceu na madrugada de quinta-feira, afetando principalmente o bairro Beira Rio, que, pela localização e baixa altitude, recebeu as águas pluviais de diversos bairros do entorno.

Essas águas avançaram sobre as residências e estabelecimentos comerciais, mobilizando além de diversas equipes da prefeitura local, também prepostos do 20 (vigésimo) Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia e da Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa/Marinha do Brasil, que estão atuando no resgate e apoio às pessoas atingidas.

“No Beira Rio 100% das famílias foram afetadas”, pontuou prefeito Eures Ribeiro , agradecendo o apoio que os munícipes estão recebendo neste momento. Ele fez um apelo nas redes sociais, pedindo ajuda da população regional com doações para as pessoas que foram desalojadas.

Ribeiro esteve no bairro ontem pela manhã para acompanhar os trabalhos, que perduraram todo o dia através dos profissionais do município de diferentes secretarias. Além de cadastrar as famílias atingidas, elas foram apoiadas nas providências necessárias de acolhimento.

Maiquinique, Itajuípe, Ubatã, Aurelino Leal, Itambé e Andorinha foram os primeiros municípios a pedir apoio e receber ajuda humanitária por parte da Defesa Civil da Bahia. Entre os materiais enviados estão cestas básicas, colchões, cobertores, dentre outros como, água mineral e kits de higiene e de limpeza.

O sistema de Alertas do Inmet indica para hoje potencial perigo para a maior parte do território baiano e perigo, com possibilidade de chuvas e ventos fortes, para a região Oeste e a maior parte da região sanfranciscana da Bahia, incluindo Bom Jesus da Lapa.

Embora o alagamento do Beira Rio não esteja ainda ligado ao rio São Francisco, vale registrar que o Serviço Geológico do Brasil (SGB) já alertou a população ribeirinha de Minas Gerais e da Bahia, pois, em alguns pontos de leitura em Minas, o rio já está na cota de enchente.

Em Bom Jesus da Lapa, ontem o nível estava em torno de 7,40 m. Neste ponto, o nível de alerta é 8 m e nível de enchente 9 m. Segundo o pesquisador do SGB, Breno Guerreiro Motta, a estimativa é que as águas que estão no São Francisco e em afluentes esta semana, alguns deles em cota de inundação no trecho de Minas Gerais, estarão na Bahia na próxima semana.

Essa dinâmica indica que moradores das ilhas e ribeirinhos do São Francisco a partir de Carinhanha e Malhada, passando por Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa, entre outras localidades rio abaixo, precisam se manter preparados. Também ribeirinhos de afluentes estão alertados sobre a iminência da cheia.

Nas margens do rio no trecho do médio São Francisco, as lagoas marginais - que dependem da elevação dos níveis na calha principal para se abastecer, já estão recebendo as águas, o que anima a população ribeirinha, que também conta com as águas das enchentes para adubar suas lavouras alagadas.