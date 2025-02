Babado Novo lança clipe de aposta para o Carnaval; assista

Babado Novo está lançando novo clipe - Foto: Divulgação

O grupo Babado Novo, comandado por Mari Antunes, lançou o clipe do single "Sururu". A música é a aposta da banda para o Carnaval 2025 e foi gravado em Santa Tereza, no Rio de Janeiro.

Leia Mais:

>>> Pagodão baiano é axé music? Para O Kanalha, “tem tudo a ver”

>>> Carregado de nostalgia, Cheiro de Amor celebra 45 anos de carreira

>>> Afrocidade vai virar bloco afro? Vocalista define desejo como “missão”

A canção é inspirada no Carnaval e celebra a diversidade, a alegria e a união das tribos, segundo afirma a banda.

"O clipe ficou lindo, cheio de diversidade, música e alegria. A canção é a cara do Carnaval e da galera que curte o som do Babado. Espero que os meus fãs curtam, tudo foi feito com muito carinho. Fizemos um verdadeiro ‘Sururu’", disse Mari Antunes.

O clipe está disponível no canal oficial do Babado Novo no YouTube. Assista: