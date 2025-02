Carregado de nostalgia, Cheiro de Amor celebra 45 anos de carreira

Show ocorreu na Concha Acústica - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Era década de 80 quando um dos maiores grupos de axé music começava a escrever a sua história. Agora, 45 anos depois, a Cheiro de Amor reuniu as vozes que marcaram a banda para celebrar tudo o que foi construído ao longo dos anos.

Com o comando da atual vocalista da Cheiro, a cantora Raquel Tombesi, a gravação aconteceu na noite desta quinta-feira, 23, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e contou com a presença de Alinne Rosa, Carla Visi, Vina Calmon, Alinne Rosa, Laurinha Arantes e Sergynho Pimenta. Apenas Márcia Freire levou falta no evento.

Consagrada como uma das pioneiras do movimento Axé Music, a Cheiro de Amor também abriu portas para que as mulheres pudessem desbravar a arte de puxar um trio no Carnaval de Salvador, ainda com Laurinha.

Quem começou a celebração foi Raquel Tombesi. Apesar de ter apenas um ano na banda, a cantora mostrou para o que veio. A artista saiu do palco para dar espaço às outras cantoras que passaram pela banda. Após a abertura com Raquel, quem assumiu o microfone foi Alinne Rosa.

O clima era de Carnaval e a sinergia entre os cantores foi perfeita. A festa alcançou outro patamar com Carla Visi, que teve a performance mais aclamada da noite. A Concha Acústica inteira cantou ‘Vai Sacudir, Vai Abalar’, uma forma de homenagear a eterna rainha do axé.

O repertório estava recheado de clássicos. O grupo encantou geral com ‘Pense em Mim’, performance que foi acompanhada pelo coro do público. Em seguida, a vibração continuou quando a banda cantou a música ‘Dias de Sol’.



O embalo da plateia mostrou que, ao contrário do que alguns acreditam, a axé music ainda está muito longe de sua morte. "O axé tem a característica de levar a alegria, felicidade, participação e calor para o público. É só vocês continuarem fazendo as festas que com certeza vai muito mais do que 40 anos", afirmou Sergynho Pimenta.

Não teve espaço pra agonia durante o show. ‘Deixe de Agonia’, aposta da banda para o Carnaval, levou a galera à loucura. A boa recepção do novo hit é um sinal de que o primeiro Carnaval de Raquel na Cheiro de Amor vai ser com muita emoção.



"Esses próximos anos vocês esperem uma entrega muito gostosa, porque a gente se diverte muito com o que a gente faz", garantiu Raquel.

Um show à parte

Quase no encerramento da apresentação, a cantora Laurinha Arantes subiu ao palco e fez o público se emocionar profundamente ao falar sobre a luta dela contra um câncer. Diagnosticada com câncer na base de língua, a artista pensava que não poderia cantar novamente, mas surpreendeu a todos ao entoar a canção ‘Tema do Cheiro’.



"Eu tive um câncer de base de língua e eu jurava que havia levado a minha voz. A minha voz ainda não é a minha voz, a que eu nasci, é a voz que eu tenho hoje. Mas eu prometo que daqui a cinco anos eu estarei de novo com vocês comemorando 50 anos do bloco mais lindo que o Carnaval de Salvador já viu", disse ela.

A nostalgia reinou até o fim. As pessoas estavam impactadas em poder ouvir mais uma vez as vozes que marcaram suas vidas e embalaram tantos carnavais. Animados e entregues, os fãs deram um show à parte.

Apaixonado pela banda desde a infância, Alisson Francisco veio de Recife para participar desse DVD histórico. “Vim para aqui pro show! Eu sou fã desde os 12 anos de idade, ainda lá dos anos 90. Isso é uma emoção! Hoje o Mamute chorou descaradamente”, disse ele, fazendo referência ao trio e símbolo do grupo musical.



Elisângela Carla veio acompanhando Alisson e assinou embaixo do que ele disse: “Foi muito emocionante! Eu amo todos e cada um cantou a sua história em si. E Raquel tá se superando, tá? Ela veio com tudo”.