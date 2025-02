Pagodão baiano é axé music? Para O Kanalha, “tem tudo a ver”

O Kanalha - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Pagodão baiano é axé music? Essa é uma dúvida que sempre surge em rodas de conversas sobre gêneros musicais. Depois do cantor Léo Santana, o qual afirmou que ambos estão entrelaçados, foi a vez de O Kanalha dar a sua opinião sobre o assunto. Segundo o dono do hit ‘Fraquinha’, “tem tudo a ver o pagodão com o axé”.

“Pelo fato de ser música baiana, pelas experiências que eu tenho, quando eu saio daqui da Bahia, as pessoas não separam. Elas acham que o axé é pagodão. Elas falam: ‘O Kanalha chegou, vai ter banda de axé’ e ‘a banda do Kanalha é de axé’”, iniciou o artista.

O cantor, que deu início ao 'O Molho: O Ensaio do Maridão', na última quarta-feira, 22, pontuou, no entanto, que a “galera aqui da Bahia sabe separar bem”. “Mas até no Multishow eu concorri ao prêmio Axé & Pagodão do Ano”, disse.

“Por ser na Bahia, esse clima que a gente gosta, que envolve dança, arte e por ser da cultura daqui, eu acho que tem a ver, tem essa mistura, como eu trago com o meu repertório. Tem tudo a ver o pagodão com o axé”, completou.

Recentemente, Léo Santana, um dos principais nomes do pagodão baiano da atualidade, também comentou sobre a relação do gênero com o axé music. De acordo com o cantor, ambos estão entrelaçados.

“O pagodão está entrelaçado com o axé music. Em vários lugares fora da Bahia, a gente [do pagodão] é chamado de axé, por mais que sejamos do pagodão. As pessoas daqui já sabem, mas no sudeste e sul, por exemplo, é o ‘axé do Léo Santana, axé do Harmonia, o Axé do Psirico, o axé do Parangolé’”, disse o artista.

Léo Santana completou: “Eu sou do axé music. É um gênero que de fato despontou para o Brasil, e é da nossa Bahia. Eu me sinto honrado por fazer parte de todo esse ciclo. Importante demais para mim”.