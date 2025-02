O Kannalha confirma Pabllo Vittar em novo ensaio de verão em Salvador

O Kanalha receberá Pabllo Vittar na próxima semana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Kannalha vai reencontrar Pabllo Vittar no próximo ensaio de verão em Salvador. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o cantor ressaltou que tem um grande "amor" pela artista e vibrou com a confirmação da participação dela para o dia 29 de janeiro, na Praça das Artes, no Pelourinho.

"Já posso confirmar ela [Pabllo Vittar], que me abraçou de um jeito que eu nunca vou conseguir superar. É um amor incondicional. Ela estará aqui no Molho do Maridão, na próxima edição", garantiu o famoso.

O pagodeiro ainda ressaltou: "Eu já tô feliz com isso, já tá confirmado. Na próxima quarta a Pabllo vai estar aqui com a gente pra poder participar. Ela não hesitou quando eu falei que ela iria participar".

Amigos de longa data, Pabllo Vittar e O Kannalha são donos do hit “Penetra”. A parceria, inclusive, chegou a render até rumores de um suposto relacionamento, que nunca foi confirmado por nenhum dos dois.

O Kannalha confirmou cantora | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A revelação de O Kanalha foi feita durante 'O Molho - o ensaio do Maridão', que acontece nesta quarta-feira, 22, na Praça das Artes, Pelourinho. O evento conta com muito pagodão e as participações especiais de Márcio Victor, Baco Exu do Blues, Afrocidade e Filhos de Jorge.