Diggo defende pagode proibidão: 'sucesso incomoda'

Diggo é artista da nova geração do pagode baiano - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Compositor de sucessos como ‘Abaixa Que é Tiro’ e ‘Contatinho’, gravados por Tony Salles e Léo Santana, o cantor Diggo, artista da nova geração do pagode baiano, comentou sobre críticas que os cantores estão recebendo por letras com conteúdo pornográfico.

>>> Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

>>> Atrações gratuitas agitam shopping de Salvador

>>> Carnaval 2025: limite máximo de pessoas em trios é tópico de reunião

Em entrevista ao Portal MASSA!, Diggo afirmou que o pagode proibidão tem gerado desconforto por estar conquistando sucesso fora da Bahia.

“Sempre existiu a música de putaria, só que agora está tendo ênfase na internet. A música acaba saindo da regionalidade e indo para outros lugares do Brasil”, declarou o artista.

Ele ainda saiu em defesa de espaço para todos os estilos dentro do pagode baiano. “Sempre haverá lugar para todo mundo. A música é nicho. Tem gente que gosta do pagode putaria e tem gente que gosta do pagode limpo”, completou Diggo.