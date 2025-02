Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

Oruam se irritou com notícias envolvendo seu nome - Foto: Reprodução | Instagram

O trapper Oruam usou seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 22, para criticar a imprensa baiana e desabafar sobre o cancelamento da sua participação no Carnaval de Salvador.

Nos stories, o cantor demonstrou indignação por ter sido lembrado como filho do traficante Marcinho VP, criminoso apontado como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CV).

"Falar da minha vida dá mídia, curtidas e comentários. Vocês podem falar, mas várias coisas que vocês poderiam falar não falam", disparou o músico, que, frequentemente, se envolve em polêmicas, mas também acumula milhões de ouvintes em plataformas de música.

Ainda na rede social, Oruam ironizou os críticos dizendo que não falaria mais sobre isso, "porque sou filho de traficante".

"Eu já vi comentários que dizem: 'prendem o Oruam que ele é filho de traficante'. Olha, seu idiota, sua mula, eu não escolho o pai que tenho, não. E mesmo se eu pudesse escolher eu iria esclher o Marcinho, porque ele é exemplo de pai para mim, independente dos erros dele. Ele é um pai e vou honrar meu pai para sempre", desabafou.

Orium estava confirmado no Carnaval e teve show cancelado

O trapper chegou a ser anunciado no Bloco Bruxo, com Broder Loopi foi apelidado, no Carnaval de Salvador. Nesta quarta-feira, 22, porém, os responsáveis pelo bloco confirmaram o cancelamento da participação de Oruam. Em um cartaz, a organização alegou que o motivo do cancelamento foi uma “incompatibilidade na agenda”.

No entanto, há rumores de que as polêmicas dele podem ter provocado a situação. Ele foi duramente criticado pela população que vai pular o Carnaval na capital baiana.