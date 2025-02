Oruam no Carnaval: cantor é filho de traficante e já brigou com Piovani

Oruam está confirmado em trio - Foto: Reprodução | Instagram

Oruam está confirmado para subir em trio no Carnaval de Salvador neste ano e promete chamar a atenção. O cantor acumula polêmicas nos últimos anos, mas também faz grande sucesso nas redes sociais.

De acordo com a apuração feita pelo Portal A TARDE, o rapper estará no Bloco do Bruxo, como o Broder Loopi foi apelidado, que sairá em dois dias da folia: sábado, 1º, e na segunda-feira, 3, no circuito Barra-Ondina. Não há detalhes da participação do famoso no bloco.

Em 2024, Oruam se tornou um dos rappers mais promissores, com apresentações em festivais como Lollapalooza, The Town e Rock in Rio, além de milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Apesar disso, ele causa com polêmicas. No Lollapallooza 2024, o famoso subiu ao palco com uma camiseta que pedia liberdade ao pai, o traficante Marcinho VP, preso por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas.

Em junho do ano passado, ele teve a apresentação no Wehoo Festival cancelada. O evento, na época, emitiu um comunicado e sinalizou que a "decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos".

A polêmica ocorreu depois que o cantor saiu em defesa de Neymar em uma briga com Luana Piovani sobre a PEC das praias. Ele afirmou que é fã do jogador desde novinho, e que o craque "a respeito da mulher [Luana Piovani] falando bagulho dos filhos dele, nem sabia bagulho de praia... nunca que vou ser a favor de privatização de praia".

Bloco de Ronaldinho no Carnaval de 2025

Ronaldinho Gaúcho comandará, ao lado de amigos, o Bloco do Bruxo, que desfilará em dois dias no circuito Barra/Ondina. No primeiro dia, no sábado da folia, o ex-jogador contará com Tierry no comando. Já na segunda-feira do Carnaval, Ronaldinho receberá cantores para fazer um "Pagode das Antigas".

O bloco tem como embaixador o ex-jogador Edilson Capetinha. Os abadás para os interessados saem inicialmente por R$ 250 cada desfile no primeiro lote, que vai até 1º de fevereiro. As vendas são realizadas pela plataforma Loopi Club.